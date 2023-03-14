Pi sayısı nedir? Pi sayısı ne işe yarar? Pi sayısı kaçtır? Pi sayısı nasıl hesaplanır?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:31

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:31

Matematikte en çok kullanılan sabit sayılardan birisi e sayısı diğeri de pi sayısıdır. Pi sayısı, matematik, geometri, fizik alanlarında kullanılan bir sabit sayıdır. İşte, Pİ sayısına dair merak edilenler...

Pİ SAYISI KAÇTIR?

Pi sayısı 3.14 'dür. Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümüyle elde edilen bir irrasyonel sabit sayıdır. Virgülden sonraki basamakları tamamen bulunmamıştır. Daha doğrusu bulunamaz. Çünkü pi sayısı bir irrasyonel yani sonsuza kadar devam eden bir sabittir. Bu bakımdan hesaplamalarda virgülden sonraki 2 basamağı alınmaktadır. Kısacası pi sayısı ?=3.14 'dür.

Pİ SAYISININ SEMBOLÜ NEDİR?

Pi sayısının sembolü ' ? ' şeklindedir.

Pİ SAYISI NE İŞE YARAR?

Çember gibi basit bir geometrik şeklin çapına bölümüyle elde edilen pi oranı, ‘’hiçbir tekrar olmadan’’ sonsuza uzanır. Virgülden sonraki kısmın bir yerlerinde sizin uğurlu sayınız, doğum tarihiniz ve hatta 11 haneli vatandaşlık numaranız gizli. Bir de, herhangi bir alfabenin harflerini sayılarla sembolize ettiğinizi düşünün. Pi sayısının tekrar etmeyen ondalık kısmında dünya üzerinde söylenmiş ve söylenecek tüm kelimeleri bulabileceğinizi farkettiniz mi? Bu iki örnek ise pi gizeminin sadece başlangıcı.

Pİ SAYISI TARİHÇESİ NEDİR?

Eski Mısırlılar, Babiller ve pek çok eski uygarlık tarafından çemberin çapına oranının belli bir sabiti verdiği farkedilmişti. Babiller pi sayısını 31/8, Mısırlılar ise 256/81 olarak kullanırdı. Mısırlı bir katip olan Ahmes’in MÖ 1600’lü yıllarda hesapladığı pi değerindeki %0.6’lık hata, dönemin şartları göz önüne alındığında büyük bir başarı olarak kabul edilebilir. Ayrıca Büyük Giza Piramidi’nin bir kenarının yüksekliğine oranının, pi’nin 2’ye oranına eşit olması pi sayısının Mısır estetik ve mimarisindeki önemini gösterir.

Ek olarak bazı bilim adamları ve dönemin devletleri pi sayısını farklı kullanmıştır. Şu şekilde:

Arşimet için ? : 3 tam 1/7 il 3 tam 10/71 arasında bir sayı

Mısırlılar için ? : 3,1605

Babilliler için ? : 3 tam 1/8

Batlamyus için ? : 3,14166

İtalyan Lazzarini için ? : 3,1415926

Fibonacci için ? : 3.141818

Pİ GÜNÜ NE ZAMANDIR? HANGİ GÜNDÜR?

Pi günü 14 Mart'tır. Akılda kalması için 03.14 şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Buradaki 03 Mart ayını temsil ediyor. 14 ise Mart'ın 14. günü demektir. Zaten buna göre dünya çapında pi günü kabul edilmiştir. Kısacası pi günü 14 Mart tarihinde kutlanmaktadır.

BİLGİSAYAR KLAVYESİNDE İLE (?) Pİ SEMBOLÜ NASIL YAPILIR?

Bilgisayar klavyesi ile pi (?) işaretinin yapımı için alt + 227 tuşlarına birlikte basmanız gerikiyor. Bu tuşlamayı yaparken boşluk tuşunun sol tarafındaki alt tuşunu ve klavyenin sağ tarafındaki rakamlardan 227 rakamlarını kullanıyoruz. Tuşlama bittikten sonra alt tuşunu bıraktığınız pi sembolünü görüyor olmalısınız. Eğer bu seçenek kullanıldığında pi (?) sembolüne erişemiyorsanız bilgisayarın karakter eşlem tablosunu kullanabilirsiniz.



