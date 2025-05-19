Pikachu bu kez İzmir’de: Konak’tan Gündoğdu’ya ‘adalet’ yürüyüşü

CHP’nin Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştireceği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine 7’den 70’e yurttaşlar akın etti.

CHP Gençlik Kolları üyeleri, miting öncesinde Konak İskelesi önünde toplanarak “Hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Yürüyüşe renkli görüntüler de damga vurdu. Sosyal medyada, polis müdahalesinden kaçarken görüntülenerek fenomen haline gelen Pikachu, bu kez İzmir’de görüldü. Gençler, Pikachu ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SAAT 19.19'DA ÖZEL KONUŞACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.19’da Gündoğdu Meydanı’nda halka hitap edeceği mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.

“HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük 19 Mayıs Mitingi için Gündoğdu Meydanı’nda tüm hazırlıklar tamam. Hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayacak hem de yüreği demokrasi ve adalet için atan milyonlarca yurttaşımızla bu meydanda bir araya geleceğiz.”