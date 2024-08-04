Ordu'da aile faciası: Kendisi gibi emekli asker olan kardeşini vurup intihar etti

Yayınlanma: 04.08.2024 - 16:39

Güncelleme: 04.08.2024 - 16:39

Olay, ilçeye bağlı Kaleyanı Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Küçük (56) ve kardeşi Serhan Lütfi Küçük (54) arasında iddiaya göre arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce, emekli asker olan Serhan Lütfi Küçük, kendisi gibi emekli asker olan ağabeyine tabanca ile ateş açtı, sonrasında da aynı silah ile kendi başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.