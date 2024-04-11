Piknikte korkunç olay... 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
İnegöl'de, ailesiyle piknik yaparken kaybolan 2 yaşındaki Muhammed Hamduni adlı çocuğun cesedi, dere yatağında bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde dere kenarında ailesiyle piknik yapan Muhammed Hamduni (2), ebeveynlerinin yanından uzaklaşarak kayboldu.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE, ANDA ve İNDAK arama kurtarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
DALGIÇ POLİSLER BULDU
Yaklaşık iki saat süren arama çalışma sonucunda çocuğun cansız bedeni, polis dalgıç ekiplerince dere yatağında bulundu.
Çocuğun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu