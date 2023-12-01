Pilot ve kabin memurlarına uçuş sonrası da test yapılacak

Yayınlanma: 01.12.2023 - 11:41

Güncelleme: 01.12.2023 - 11:42

THY konuyla ilgili olarak hem pilotlara hem de kabin memurlarına bir duyuru gönderdi. Duyuruda Kontrole Tabi Havacılık Personelinin Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine ilişkin Talimat (SHT-APAM) gereği uçuş sonrası yapılacak olan testler İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde bulunan sağlık biriminde gerçekleşecek. Uçuş görevinden gelen pilot ve kabin memurları burada teste tabii tutulacak.

Yapılan duyuruda ayrıca "konu hakkında gereken bilgilendirme ve yönlendirme, iniş sonrasında uçağa gelecek sağlık çalışanları tarafından ekiplerimize tebliğ edilecektir. İşlemin, uçuş sonrası görev süresi içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Testin uzaması halinde görev süresi sonu, testin tamamlanma zamanı olacaktır. Ekiplerimizin değişen uygulama doğrultusunda hareket etmesini rica eder, emniyetli uçuşlar dileriz" denildi.

