Pınar Damar davasında karar: Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Bağcılar’da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ı, cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak katleden Metin Aydin, indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapse mahkum edildi.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:23
Pınar Damar davasında karar: Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
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Bağcılar'da 18 Temmuz 2022'de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduktan bir gün sonra ağaçlılık alanda cansız bedeni bulunan ve kuzeninin sözde 'dini nikahlı' eşi Metin Aydin tarafından cinsel saldırıya uğradıktan sonra boğularak katledildiği ortaya çıkan Pınar Damar (32) cinayetinde karar duruşması dün yapıldı. 

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Metin Aydin jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya sanık avukatı ile Damar ailesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu vekili ve aynı zamanda Pınar Damar'ın ailesinin de avukatı olan Esin Yeşilırmak hazır bulundu.  

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Metin Aydin'i, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan da 15 yıl hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanığa verilen cezada ne iyi hal  ne de haksız tahrik indirimi uygulamadı. Sanık Aydin'in 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan beraatına karar veren mahkeme, Aydin'in tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

AİLEYLE BİRLİKTE BEKLEMİŞTİ

Pınar Damar'ın cansız bedeni bulunduktan sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürülmüştü. Metin Aydin ise kızlarını almak için ATK önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında iddianame hazırlanan sanığın, Pınar Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilmişti. İddianamede Metin Aydin'in 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası talep edilmişti.


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