Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı

Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi tepkiye neden olmuştu. Avcı’ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Kararda, "Avcı'nın Gültekin'i yakmasının eziyet suçu değil, cesedi ortadan kaldırmaya yönelik bir eylem olduğu" belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:33
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı
Abone Ol google-news

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32), 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı 'haksız tahrik indirimi' tepkilere neden olmuştu.

Karar birçok kesim tarafından eleştirilirken Muğla 3. Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıklandı.

"YAKMA FİİLİ EZİYET ÇEKTİRMEYE YÖNELİK DEĞİL"

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.


Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler