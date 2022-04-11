Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı

Muğla'da görülen Pınar Gültekin davasında, sanık Cemal Metin Avcı'nın mahkeme heyetine yeni deliller sunacağını belirtmesi ve erteleme talep etmesi üzerine duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

DHA
11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:34
Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı
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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup, yakan Cemal Metin Avcı (32) ile suç delillerini gizleyerek, yok ettikleri öne sürülen kardeşi Mertcan Avcı (26), annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın yargılanmasına, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11'inci duruşmayla devam edildi.

Davada yine karar çıkmadı. Duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

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