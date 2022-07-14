Pınar Gültekin’in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu:
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Pınar Gültekin kararına karşı, biz de gerekçeli istinaf dilekçemizi yazdık. Çok da kapsamlı bir çalışma oldu” dedi.
Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada çıkan skandal karar, istinaf mahkemesine taşındı.
Davada, katil Cemal Metin Avcı için önce “ağırlaştırılmış müebbet’’ verilmiş, daha sonra ‘’haksız tahrik’’ denilerek bu ceza 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar vermişti. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin gerekçeli kararını da açıklamıştı.
Pınar Gültekin’in ailesi, söz konusu kararları istinaf mahkemesine taşıdı. Aile, gerekçeli istinaf dilekçesini de yazdı. Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Pınar Gültekin kararına karşı, biz de gerekçeli istinaf dilekçemizi yazdık. Çok da kapsamlı bir çalışma oldu” dedi. Epözdemir, şöyle konuştu: “Cemal Metin Avcı ile Mertcan Avcı’nın ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarını; Selim Avcı, Ayten Avcı, Şükrü Gökhan Orhan ve Eda Avcı’nın da ‘suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme’ suçundan beş yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyoruz.” Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından geçen haftalarda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kararları istinafa taşıdığını duyurdu.
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