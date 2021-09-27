Pınar Gültekin'in babası: "6 mahkemedir boşuna geliyoruz"
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "6 mahkemedir boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Umudumuz o ki, bu suça iştirak eden herkes ceza alsın" diye konuştu.
Muğla’da, Pınar Gültekin’in öldürülmesine ilişkin yargılamanın altıncı duruşması; Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılıyor. Adliye önünde açıklama yapan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, "6 mahkemedir boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Umudumuz o ki, bu suça iştirak eden herkes ceza alsın" dedi.
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yargılama kapsamında, daha önce; katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında, “delilleri yok etmek” suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.
"TEK UMUDUMUZ O"
ANKA'dan Esma Turan'ın haberine göre, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin duruşma öncesi, Muğla Adliyesi önünde açıklama yaptı. Gültekin, şunları söyledi:
"Caninin yalnız olmadığını hep dile getirdik. Neticede bizim söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin sigara izmariti bir de iş ortaklarının sigara izmaritleri, maalesef; Pınar Gültekin'in öldürüldüğü varilde bulundu. Biz yalnız ‘delil karartmaktan’ değil, gerçekten cinayete de iştirak etmişler, hep onu dile getirdik, bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Avukatımız gelecek, bakacağız. Zaten mahkemede de bu delilleri sunduk. Dosya bugün birleşecek. Zaten başta da söylemiştik, 6 mahkemedir boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Umudumuz o ki, bu suça iştirak eden herkes ceza alsın. Tek umudumuz o. Mahkemeden isteğimiz o."
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