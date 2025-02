Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe’ye soruşturma!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:53

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:55

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir’in şikâyeti üzerine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe hakkında soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Cuma Erçe hakkında, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın geçen yaz gerçekleştirdiği Alevi Gençlik Kampı'nda gençlere ırkçı işaretlerin yaptırılması, kampta kız ve erkeklerin ayrılması, dedelere maaş ve Hacı Bektaş Veli anmalarında cemevi başkanlığının iki başlılık oluşturmasını eleştiren açıklama, tepki ve sosyal medya paylaşımlarındaki ifadelerinden dolayı soruşturma açıldı.

İlgili soruşturmanın Ağustos 2024’te başlatıldığı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Culma Erçe’nin “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, devlet kurumlarını alenen aşağılama, yanlış bilgiyi kamuoyunda yayma” ile suçlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Genel Başkan Cuma Erce 24 Şubat Pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade verecek.

"ŞİKÂYET VE SORUŞTURMA İŞARET FİŞEĞİ"

Cumhuriyet’e konuşan Cuma Erçe, şikâyet ile soruşturmanın manidar ve işaret fişeği olduğunun altını çizdi. Erçe açıklamasınd, şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye’deki siyasal atmosferin şu anki durumu nedeniyle zamanlamayı manidar buluyorum. Soruşturma Ağustos 2024’te başlatılmış ve Hacı Bektaş Veli anmaları sırasındaki durumla ilgili. Dolayısıyla bugün ortaya çıkması ve şikâyet edenin de avukatı aracılığı ile Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir olması ilginç. Var olan durumun dikkatlice değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Gelinen noktada Alevi Bektaşi ve Cemevi Başkanlığının Aleviliğe, Alevilere verdiği zararın hangi noktalara evrilebileceğini gösteren bir işaret fişeği aynı zamanda. Kendilerini Alevi olarak gören, tavırlarıyla, eylemleriyle baktığımızda aslında Alevi yol erkânından ne kadar uzak olduklarını ve Aleviliğe ne büyük zararlar vermek için görevlendirilmiş olduklarını çok net görebiliyoruz.”

ALEVİ KADIDAN MEDET UMMAZ

Genel Başkan Cuma Erçe, açıklamasının devamında “Gerçekten Alevilik iddiası olan birisi kadıdan medet ummaz, kadıya başvurmaz. Ama bu zatı muhterem göreve geldiğinden beridir hem Alevilere hem Aleviliğe yapmadığı kötülüğü bırakmadı. Hacı Bektaş Veli türbemize dergahımıza yönelik eylemlerinden tutun da Alevi köylerine, cemevlerine yaptıkları seferler, dedelerimizi maaş benzeri rüşvetler ile teslim alma çabaları yetmiyormuş gibi bir de şimdi bir Alevi kurum genel başkanına yönelik şikâyette bulunuyor. Tam da bu şikâyetin, TÜSİAD Başkanın bile ifadeye çağrıldığı, yüzlerce kişinin aynı gün gözaltına alındığı gün ortaya çıkması ilginçtir" dedi.

ALEVİLER HER ZAMAN BİRİNCİ SIRADA

Erçe, şöyle devam etti:

“Üzülerek belirmeliyim ki; Aleviler yüzlerce yıldır hep sırada, sıra Alevilere gelmiyor, zaten sıra hep Alevilerde. Her sıkıştıklarında, her politika değişikliklerinde, her darbe girişimi ya da öncesinde hedef aldıkları, birinci sırada akıllarına gelen, hep birinci sırada yer alan Aleviler olmuştur. Biz sırada beklerken araya TÜSİAD başkanı giriyor, gazeteciler, başka siyasetçiler giriyor ama biz hep sıradayız. Suriye’de yaşanan katliamlar sonrasında da Türkiye’de bilinçli olarak bir ‘Siyasal Alevilik’ tartışması yürütüldü. Ben bu soruşturma girişiminin bu tartışmalardan bağımsız yürüdüğünü düşünmüyorum. Tam da bizi o tartışmaların içine çekilmek için bir fırsat kollanıyor ve şimdi bunu önce sosyal medyada sahte hesaplardan tehditler yapıldı. Şimdi de kendisini Alevi olarak tarif eden ve bir kurumun başına getirilen bir kişiden şikâyetle operasyon başlatılıp, devam ediyor.”

"BİLİMİ, CUMHURİYETİ, LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ"

Alevi örgütü olarak barıştan, bilimden, demokrasi ve laiklikten yana olduklarını belirten Cuma Erçe, şu şekilde konuştu;

“Tarihin hiçbir evresinde söylemlerimizden geri durmadık, şimdi de söylemlerimizden, eylemlerimizden, demokratik mücadelemizden geri durmayacağız. Elbette ki; biz yetmiş iki millete aynı nazarla bakmayanı kendimizden saymayacağız. Elbette ki; biz gericiliğe karşı aydınlığı savunmaya devam edeceğiz. Biz elbette ki; şeriata karşı laik demokratik cumhuriyeti savunacağız. Eğitimdeki bu gerici, dinci kuşatmaya karşı aklı ve bilimi savunmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman saltanattan yana olmadık, saltanata karşı demokrasiyi, eşit yurttaşlık hakkını ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Bizim pirlerimizden aldığımız miras budur ve sonuna kadar bu mirası bizden sonraki geleceklere ulaştıracağız. Bu ülkenin gerçekten toplumsal barışı esas alan, eşit yurttaşlığa dayalı, laik, demokratik bir cumhuriyet ile yönetilmesini ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz.”

"HIZIR PAŞA VARSA PİR SULTANLAR DA OLACAKTIR"

Genel Başkan Erçe, “Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi kurumlarını dizayn etmek, hizaya getirmek için mi yoksa cemevlerine yardımcı olmak için mi kuruldu?” sorusuna, şu şekilde yanıt verdi;

“Aslında bu kuruluşun ilan edilmesinden önce, biz bilgileri aldığımızda yani başından beri kurulmasına karşı çıkmamızın sebebi tam da buydu. Çünkü niyet çok açıktı, biz bunun için barikatları yıkarak Meclis kapısına kadar yürüdük. Meclis'te iktidar, muhalefet partilerinin genel ve grup başkan vekilleriyle görüştük. Bu yasanın ve kurulmak istenen kuruluşun, Aleviliği hedef alan bir yasa ve kuruluş olduğunu dile getirdik. Söylediğimiz hiçbir şeyde haksız çıkmadık. Şu anda bu kuruluş tam da bu belirttiğimiz doğrultuda görevlerini yapmaya devam ediyor. Zaten Kültür Bakanlığı bünyesinde kulmuş olması tam da sizin sorunuzu destekliyor, bizi kültürel topluluk, bir folklorik topluluk olarak gören bir yaklaşım tarzı ile karşı karşıyayız. Bu zaten Aleviliğin inkârı ve Aleviliği yok etmeye yönelik bir tarz. Mevcut başkan göreve geldiğinde ilk söylemi ‘Cemevlerinin en büyük sorunu mescit olmamasıdır’ demişti. ‘Cemevlerine birer mescit yaparsak bu sorun çözülür’ demişti. Türk-İslamcı bir kafaya ve Aleviliğin kendi içinde asla barındıramayacağı ırkçı söylemleri içeren bir anlayışa sahip ve bu anlamıyla Aleviliği ve Alevileri asimile etmeyi, ortadan kaldırmayı hedefleyen bir anlayış ile karşı karşıya olduğumuz biliyoruz. Bugün tam da görevlerini yapıyorlar. Asıl niyetleri bizi, inancımızı tarihten silmek. Bize çok kızıyorlar biliyorum, kızmasınlar biz gerçekleri ifade ediyoruz. Hızır Paşa'nın yaşamı tam da bunun üzerine kurulu. Hızır Paşa dediğinizde Alevi toplumu ne dediğinizi çok iyi anlar. Alevilerin hepsi Hızır Paşa'yı çok iyi bilirler. Çağımızın da Hızır Paşaları var, çağımızın Hızır Paşaları varsa çağımızın Pir Sultanları da olacak, bu kadar açık ve net.”