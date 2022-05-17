Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden 'Birlik cemi' tepkisi: ‘Derinden yaralandık’
Amasya’daki “Birlik cemi” etkinliği hakkında açıklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi, "Kimi Ocak mensubu kişilerin veya cemevi, dernek ve vakıf başkanlarının Alevi değerlerini siyaset ve çıkar ilişkisi içerisinde kullanmalarını asla kabul etmiyoruz" dedi.
Cumhuriyet, Amasya’daki “Birlik cemi” etkinliğine ilişkin “Alevileri bölüyor” açıklamalarını gündeme taşımıştı.
Etkinliğe bir tepki de Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi’nden geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Alevilerin inanç merkezlerini tanımayanların, cemlere kimin girip kimin girmeyeceği belliyken öyle hiçbir sorun yokmuş gibi ceme girmeleri bizleri derinden yaralamıştır. Alevi hareketinin örgütlü gücü olarak bu faaliyeti yürütenlerin gerçek amaçlarını çok iyi biliyoruz. Kimi Ocak mensubu kişilerin veya cemevi, dernek ve vakıf başkanlarının Alevi değerlerini siyaset ve çıkar ilişkisi içerisinde kullanmalarını asla kabul etmiyoruz.”
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