Pir Sultan Abdal Onur Ödülleri'nin sahipleri açıklandı

Pir Sultan Abdal Geleneksel Anma Etkinlikleri 30-31 Ağustos tarihlerinde Sivas Yıldızeli'ne bağlı Banas Köyü'nde yapılacak. Etkinliklerde; paneller, semah gösterileri ve sanatçıların türkü performansları da yer alacak.

Halk ozanı Pir Sultan Abdal’ın mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen 36. Pir Sultan Abdal Anmaları çerçevesinde, bu yıl verilecek Pir Sultan Abdal Onur Ödülleri ise açıklandı.

2025 Pir Sultan Abdal Onur Ödülleri'ne; Cahit Koççoban, Murtaza Demir, Musa Eroğlu, Arif Sağ, Yavuz Top ve Muhlis Akarsu layık görüldü

Ödüle layık görülen isimlerin; toplumsal belleğin taşıyıcıları, kültürün köklerine ve laik-demokratik mücadeleye katkı sunan isimler olduğu belirtilirken; bu ödüllerle sadece bir anma değil, aynı zamanda bir duruş beyanının da ortaya konulduğu ifade edildi.