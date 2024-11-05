Pırlanta yüzüğün önce fotoğrafını çekti, sonra imitasyonuyla değiştirdi
Antalya’da müşteri gibi girdiği kuyumcudan yaklaşık 1 milyon 250 bin TL değerindeki 3,7 kırat pırlanta yüzüğü çalan 3 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine müşteri gibi gelen 3 şüpheli, önce yüzüğün fotoğrafını çekti.
Daha sonra yine aynı işyerine gelen şüpheliler aynı yüzüğü isteyip el çabukluğuyla imitasyonu ile değiştirdi.
35 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 250 bin TL) değerindeki yüzüğün çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan detaylı kamera incelemeleri ve saha çalışmaları neticesinde şüphelileri yakaladı.
Olayı birlikte gerçekleştiren A.S., S.K. ve M.Z. isimli yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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