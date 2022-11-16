Pişkin hırsızdan ilginç tepki: Bir parça alacağım zehir ettiniz
Şişli’de bir hırsız, brandanın altında duran motosikletten parça sökerken mahalliye yakalandı. Tepki gösterilen pişkin hırsızın, “Bir parça alacağım onu da zehir ettiniz” tepkisi 'bu kadarına pes' dedirtti.
İstanbul Şişli Gülbahar Mahallesi’nde iddiaya göre, bir şahıs sokak üzerindeki bir binanın önünde brandayla örtülü motosikleti gözüne kestirdi. Şahıs farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı.
Sokaktan uzaklaşan şahıs akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.
“BİR PARÇA ÇALACAĞIM ONU DA ZEHİR ETTİNİZ”
Şahıs motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi.
Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, “Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz” diye tepki gösterdi.
Pişkin hırsızın tepkisi 'bu kadarına da pes' dedirtirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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