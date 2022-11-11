'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne?
Kimlik Hırsızı, 2013 yılı Amerikan yapımı suç-komedi filmidir. 'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne? 'Kimlik Hırsızı' filmi nerede çekildi?
ABD gişelerine 1 numaradan giren bu komedide Melissa McCarthy ve Jason Bateman başrolde. Kimlik Hırsızı (Identity Thief) filminin yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor. Film, kimliği bir kadın (McCarthy) tarafından çalınmış bir adam (Bateman)'ın hikâyesini anlatmaktadır.
Kimlik Hırsızı Filminin Konusu Nedir?
Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece bir hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.
KİMLİK HIRSIZI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Jason Bateman
Melissa McCarthy ro
Jon Favreau
Amanda Peet r
T.I.
Génesis Rodríguez
Morris Chestnut
John Cho
Robert Patrick
Eric Stonestreet
Jonathan Banks
Mary-Charles Jones
Maggie Elizabeth Jones
KİMLİK HIRSIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler 2012 yılında Atlanta'nın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.
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