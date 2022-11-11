'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne?

Kimlik Hırsızı, 2013 yılı Amerikan yapımı suç-komedi filmidir. 'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne? 'Kimlik Hırsızı' filmi nerede çekildi?

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 16:58
'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne?
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ABD gişelerine 1 numaradan giren bu komedide Melissa McCarthy ve Jason Bateman başrolde. Kimlik Hırsızı (Identity Thief) filminin yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor.  Film, kimliği bir kadın (McCarthy) tarafından çalınmış bir adam (Bateman)'ın hikâyesini anlatmaktadır.

Kimlik Hırsızı Filminin Konusu Nedir?

Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece bir hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jason Bateman 

Melissa McCarthy ro

Jon Favreau 

Amanda Peet r

T.I. 

Génesis Rodríguez

Morris Chestnut 

John Cho 

Robert Patrick 

Eric Stonestreet

Jonathan Banks 

Mary-Charles Jones 

Maggie Elizabeth Jones 

KİMLİK HIRSIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 2012 yılında Atlanta'nın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.


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