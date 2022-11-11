'Kimlik Hırsızı' filminin oyuncuları kimlerdir, konusu ne?

11 Kasım 2022 Cuma, 16:58

ABD gişelerine 1 numaradan giren bu komedide Melissa McCarthy ve Jason Bateman başrolde. Kimlik Hırsızı (Identity Thief) filminin yönetmen koltuğunda Seth Gordon oturuyor. Film, kimliği bir kadın (McCarthy) tarafından çalınmış bir adam (Bateman)'ın hikâyesini anlatmaktadır.

Kimlik Hırsızı Filminin Konusu Nedir?

Diana limitsiz bir bütçeyle Miami'nin banliyölerinde gününü gün etmektedir. Ufak bir sorun vardır bu alemleri finanse etmek için, kullandığı kimlik bir başkasına aittir: Sandy Bigelow Patterson, bir bankada müşteri temsilcisi olarak çalışan Sandy Bigelow Patterson, ABD'nin oldukça uzak bir yerinde yaşamaktadır. Polisten aradığı cevabı bulamayınca kendi sorununu yine kendisi halletmeye çalışan Sandy sadece bir hafta süren takipten sonra, hayatındaki her şeyi onunla paylaşmakta olan bu kadınla yüzleşmek için güneye doğru yola çıkar. 2000 mil yoldan geldiğinde görür ki kimliğini geri almak hiç kolay olmayacaktır... Zira Diana suçlu olmasına rağmen yağ gibi üste çıkmayı beceren yırtık bir kadındır.

KİMLİK HIRSIZI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jason Bateman

Melissa McCarthy ro

Jon Favreau

Amanda Peet r

T.I.

Génesis Rodríguez

Morris Chestnut

John Cho

Robert Patrick

Eric Stonestreet

Jonathan Banks

Mary-Charles Jones

Maggie Elizabeth Jones

KİMLİK HIRSIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 2012 yılında Atlanta'nın çeşitli yerlerinde gerçekleşti.