Pişkince sosyal medyada paylaşmıştı! Sokakta kadınlara sözlü tacizde bulunan erkek gözaltında

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta yürürken, cep telefonuyla video çekip kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.G. gözaltına alındı.

Pişkince sosyal medyada paylaşmıştı! Sokakta kadınlara sözlü tacizde bulunan erkek gözaltında
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:42

Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu.

M.G., daha sonra bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor. 


Etiketler: #taciz #kocaeli

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