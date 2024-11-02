Pişkince sosyal medyada paylaşmıştı! Sokakta kadınlara sözlü tacizde bulunan erkek gözaltında
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta yürürken, cep telefonuyla video çekip kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.G. gözaltına alındı.
Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu.
M.G., daha sonra bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu