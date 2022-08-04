Pitbull saldırısına uğrayan Asya A.'nın ailesi Cumhuriyet'e konuştu

04 Ağustos 2022 Perşembe, 10:59

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık 2021'de pitbul cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asya A., ağır yaralanmıştı. Ateş, 37 günlük tedavisinin ardından taburcu edilmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Olayın üzerinden yaklaşık 7 ay geçmesinin ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCIM) ihbar geldi. Aile ile bir süre aynı sitede oturduğunu söyleyen kişi, Asya A.'nın ailesi tarafından şiddet ve istismara uğradığına şahit olduğunu söyledi. UCIM yetkilileri, çocuğun üstün yararını göz önüne alarak ihbarı değerlendirdi. Kişi tarafından gönderilen videolarda anne Zeynep A.'nın kızı Asya A.'ya şunları söylediği görülüyor:

"Emel kim ki sen Emel'in peşine düşüp gidiyorsun? Anan mı yok baban mı yok? Emel'in peşine o kadar erkeğin için s... aramaya mı gittin? Git bundan sonra Emel ile yaşa. Anladın mı?"

Zeynep A.'nın, ısrarla "anladın mı?" diye sorması üzerine Asya A.'nın, "anlamadım anne" diyerek cevap verdiği, Anne A.'nın ise cevabın ardından, önce duvara sonra da Asya'ya vurarak, "ha bu duvara konuştum ha sana, ne anlayacaksın ki?" dediği görüldü.

Bir diğer görüntüde, annenin, "Beni dinle. Bundan sonra telefon yasak, park, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya koyacağım, kapıyı üstüne kitleyeceğim, önüne de it gibi yemeği koyacağım orada yiyeceksin. Emel kaç günlük tanıdığında peşine düşüp gidiyorsun? Bakma gözüme s... git" ifadeleri yer alıyor.

Pitbull saldırısından önce çekildiği belirlenen görüntülerde, Asya A.'nın boynuna köpek tasması bağladığı ve Asya'ya top fırlatıp, "Yakala, aferim oğluma. İyi bir eğitim biliyorum. Havla, dilini çıkart" diyerek köpek taklidi yaptırdığı görüldü.

AİLE CUMHURİYET'E KONUŞTU

Görüntülerin ardından ulaşılan aile, Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşarak şunları söyledi:

"Asıl adı Asiye değil aslında Asya. Asya Youtube'da videolar izleyip oradan gördüklerini bize yaptırıyordu. Biz de oyun oynuyorduk. Görüntülerde arkada oyuncakların olduğunu da görmüşsünüzdür. Ben onu ne zorluklarla dünyaya getirdim. Asla bir şiddet söz konusu değil. Ben bir anneyim, kızarım da bağırırım da... Tanımadığı insanların peşinden gittiği için uyarmak suç mu?"

Baba Hüseyin A., "Bu görüntüleri eskiden temizlik görevlisi olarak çalıştığımız sitenin sekreteri olan S.B. isimli kişi yaydı. Saldırıdan sonra 5 buçuk ay cezaevinde kalmıştı. İki üç gün önce bizimle anlaşmak istediler anlaşmayınca da görüntüleri yaymışlar. Gaziantep Valiliği'ne durumu bildirdik. Bizim bir korkumuz yok. Zeynep kötü bir anne olsa o gün canı pahasına Pitbull'un ağzından Asya'yı alır mıydı? Madem şiddet gördüğünü söylüyorlar, bu görüntüler saldırıdan da önce çekilmiş neden şimdi ihbar etmişler? Art niyetli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İHBARI ALAN UCİM KOORDİNATÖRÜ OLAYI ANLATTI

Olayların sorulduğu Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCIM) İhbar Koordinatörü Avukat Mine Rana Kahraman, olayı şu sözlerle anlattı:

"Bildiğiniz üzere bizim bir ihbar hattımız var. Pazar günü bir ihbar geldi. Bir beyefendi bize böyle bir olay olduğunu aktardı. Şahıs 'Çocuğumuzla ilgili bu tarz görüntüler dolaşıyor. Ben desteğinizi istiyorum' dedi. Anlattığına göre, bunları yalnızca videoda görmemiş, şahidi de olmuş. Çok rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, çocuğun seslerini duyduğunu, küfürler ve şiddetin de olduğunu söyledi. O kadar etkilenmiş ki 'geceleri uyuyamıyorum, psikolojim bozuldu' dedi. Kendisi zaten savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Görüntüleri ben izledim. Bizim görevimiz yargı yerine geçmek değil, her çocuğun mutlu ve sağlıklı büyümesini isteriz. Anne bunları oyun olarak görebilir ancak bu bir çocuğun gelişimi için sağlıklı değil. Dolayısıyla buna sosyal hizmetlerin müdahale etmesi gerekiyor.

"MESELEMİZ BİR ÇOCUĞUN BUNU NEDEN YAŞADIĞI"