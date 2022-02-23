Asiye Ateş’e pitbull saldırısı: 4 sanık yeniden tutuklandı
Pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasına ilişkin davada dün tahliye edilen 4 sanık, başsavcılığın itirazı üzerine çıkarıldıkları mahkemece yeniden tutuklandı.
Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin 4’ü tutuklu 6 sanık "kasten yaralama" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından dün ilk defa hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan site yöneticisi Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ile Mustafa Yiğit’in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Tutuklu 4 sanığın tahliye edilmesine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı inceleyen Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sanıkların tekrardan tutuklanmasına yönelik yakalama karar verdi.
TEKRARDAN TUTUKLANDILAR
Kararın ardından gözaltına alınan 4 sanık Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeynep Can ve Mustafa Yiğit ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek itirazın reddedilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, delillerin toplanmamış olması ve yaralanmanın boyutunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tekrardan tutuklanmalarına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde 22 Aralık 2021 tarihinde başıboş gezen 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Küçük kız saldırının ardından Gaziantep’te ve ardından da Antalya’da tedavi görürken, saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanmıştı.
İki pitbull köpek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınmıştı.
İlgili Haberler
- Gaziantep'teki pitbull saldırısı: Tahliye edilen sanıklara yeniden tutuklama kararı
- Gaziantep'te 10 günde 9 Pitbull, sokağa bırakıldı
- Pitbull ile sokağa çıkınca yaklaşık 15 bin TL para cezası aldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!