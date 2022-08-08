Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi: Üzerine pitbull saldılar

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İstanbul Küçükçekmece'de sosyal medyada tanıştığı S.D. ile sevgili olmak isteyen H.B.'ye, S.D.'nin erkek arkadaşı F.Y. pitbull köpekle saldırdı. Saldırıda H.B.'nin kulağı koparken adliyeye sevk edilen F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B.'nin park içinde darbedildiği ve pitbullun üzerine bırakıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:28

S.D. ile H.B. sosyal medyadan tanıştı. H.B. bir süre arkadaşlık ettiği S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı ve sevgili olmak istedi. S.D., durumu erkek arkadaşı F.Y.'ye anlattı.  Bunun üzerine S.D., erkek arkadaşı F.Y. ve T.C.Ö.'yü de yanına alarak H.B. ile görüşmeye gitti.

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