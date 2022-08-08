Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla sevgili olmak istedi: Üzerine pitbull saldılar

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:28

S.D. ile H.B. sosyal medyadan tanıştı. H.B. bir süre arkadaşlık ettiği S.D.'ye duygusal yakınlık beslemeye başladı ve sevgili olmak istedi. S.D., durumu erkek arkadaşı F.Y.'ye anlattı. Bunun üzerine S.D., erkek arkadaşı F.Y. ve T.C.Ö.'yü de yanına alarak H.B. ile görüşmeye gitti.

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