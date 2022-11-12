Konya’da pitbull’u parka bırakıp kaçan kişiye 40 bin 860 lira para cezası

12 Kasım 2022 Cumartesi, 12:49

Konya’nın merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde bulunan Harmancık Parkı'nda sahibi tarafından sokağa terk edilmiş pitbull cinsi köpek yurttaşlar arasında paniğe neden oldu.

Kahverengi renkteki pitbull okullar bölgesinde öğrencilerin okuldan çıktığı saatlerde görüldü.

İhbar üzerine parka gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği kıstırdıkları bir konteynerde yakaladı.

Pitbullu Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden polis, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

40 BİN 860 TL CEZA UYGULANDI

Yasak olmasına rağmen pitbullu besleyen, ardından da sokağa terk eden şahsı polis ekipleri inceledikleri kamera görüntülerinden tespit etti.

Kırmızı renkli aracıyla Harmancık Parkı'na gelen M.B.'nin beraberinde getirdiği köpeği bırakıp kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri merkez Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen şahsın adresine doğru hareket etti.

Köpeği bırakıp vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan M.B., köpeği bırakıp kaçtığını itiraf etti. M.B.’ye ‘Hayvanları Koruma Kanunu’ çerçevesinde 40 bin 860 TL idari para cezası uygulandı.



