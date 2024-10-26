Piyasa değeri 1 milyon 38 bin 500 TL: Zeytinyağı kutusu ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kayıt dışı olarak 9 markaya ait yaklaşık piyasa değeri 1 milyon 38 bin 500 TL olan farklı ebatlarda 20 bin 770 adet boş zeytinyağı teneke kutusu ele geçirildi.

Piyasa değeri 1 milyon 38 bin 500 TL: Zeytinyağı kutusu ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 11:31

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Sina Mülkiyet Kanunu ve Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçuna yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri ile operasyon yürütüldü.

Operasyonda Efeler ilçesinde kayıt dışı olarak 9 markaya ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 38 bin 500 TL olan; 20 bin 40 adet 5 litrelik üzerinde marka bulunan boş, 730 adet 18 litrelik ise boş teneke kutu olmak üzere toplamda 20 bin 770 adet boş teneke kutu ele geçirildi.

Ekipler tarafından 1 milyon 826 bin TL tutarında idari para cezası uygulanırken, ürünler Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #aydın #zeytinyağı

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