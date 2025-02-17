Piyasa değeri 150 milyon lira: Kaçak parfüm operasyonu!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 17.02.2025 - 12:22

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'un 6 ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Esenyurt, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler ve Sultangazi'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı.

Operasyonlarda Türkiye genelinde tek seferde en yüksek miktarda kaçak parfüm ele geçirildiği öğrenildi.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda, yasadışı yollardan Türkiye'ye sokulan dünyaca ünlü markalara ait 167 bin 924 şişe parfüm ve 61 bin 305 adet parfüm şişesine el konuldu.

Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirlendi.