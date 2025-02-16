Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 12 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de kent genelinde 'kaçak göçmen' operasyonu: 12 kişi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:11

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #Operasyon

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