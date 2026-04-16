Piyasa değeri 3 milyon dolar... Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri elması satamadan yakalandılar!

Endonezya'dan gelen ve kaçak yollarla Türkiye'ye soktukları yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki 80 karatlık sarı elması Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma bürosunca yürütülen soruşturmada; Endonezya ülkesinden havayoluyla yurda giriş yaptığı belirlenen 4 şüphelinin kaçak yollarla yurda soktukları yaklaşık 3 MİLYON DOLAR değerindeki tek parça halinde bulunan 80 KARATLIK SARI ELMAS niteliğinde pırlantayı Kapalıçarşı mevkiinde satmaya çalıştıkları bilgisi edinilmesi üzerine, Başsavcılığımızca verilen talimatlar doğrultusunda 6 şüpheli hakkında Gözaltına alma kararı verilmiş olup, bu kapsamda soruşturmaya konu pırlanta eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Soruşturma işlemleri bu yönüyle titizlikle devam etmektedir."