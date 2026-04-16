Cumhuriyet Gazetesi Logo
Piyasa değeri 3 milyon dolar... Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri elması satamadan yakalandılar!

16.04.2026 16:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Piyasa değeri 3 milyon dolar... Türkiye'ye kaçak yollarla getirdikleri elması satamadan yakalandılar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Endonezya'dan Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki elması Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Endonezya'dan gelen ve kaçak yollarla Türkiye'ye soktukları yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki 80 karatlık sarı elması Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma bürosunca  yürütülen soruşturmada; Endonezya ülkesinden havayoluyla yurda giriş yaptığı belirlenen 4 şüphelinin  kaçak yollarla yurda soktukları  yaklaşık 3 MİLYON DOLAR değerindeki tek parça halinde bulunan 80 KARATLIK SARI ELMAS niteliğinde pırlantayı Kapalıçarşı mevkiinde satmaya çalıştıkları bilgisi edinilmesi üzerine, Başsavcılığımızca verilen talimatlar doğrultusunda 6 şüpheli hakkında  Gözaltına alma kararı verilmiş olup, bu kapsamda  soruşturmaya konu pırlanta eşya ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Soruşturma işlemleri bu yönüyle titizlikle devam etmektedir."

Image

İlgili Konular: #endonezya #gözaltı #elmas #Kapalıçarşı

