Müşteri buldukça sattı! 'Kaçak içki' satan Eskişehir’de şüpheli yakalandı
Eskişehir’de kaçak içki sattığı belirlenen ve jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi’nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak içkileri müşteri buldukça sattığı belirlendi.
Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Ekiplerce şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 20 şişe bandrolsüz viski, 300 mililitre anason aroma, 15 adet 9 mm tabanca mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: #kaçak içki #içki
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