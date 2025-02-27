Müşteri buldukça sattı! 'Kaçak içki' satan Eskişehir’de şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 27.02.2025 - 14:06

Güncelleme: 27.02.2025 - 14:09

Edinilen bilgilere göre, Mihalgazi İlçesi’nde bir şüpheli şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak içkileri müşteri buldukça sattığı belirlendi.

Bunun üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce konuyla ilgili çalışma başlatıldı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekiplerce şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 20 şişe bandrolsüz viski, 300 mililitre anason aroma, 15 adet 9 mm tabanca mermisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.