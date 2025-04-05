Piyasa değeri 4,5 milyon lira: Sigara kartuşu ele geçirildi

Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı yollarla yurda sokulmak istenen 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Piyasa değeri 4,5 milyon lira: Sigara kartuşu ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:07

Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Yasadışı yollarla yurda sokulmak istenen bu ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, 3 Nisan 2025 tarihinde gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan bir araç, X-ray tarama cihazıyla detaylı incelemeye alındı.

Yapılan taramalarda, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş çok sayıda kaçak elektronik sigara kartuşu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, kaçak ürünler ele geçirilerek araç sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Etiketler: #elektronik sigara #Operasyon #Artvin

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