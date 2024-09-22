Piyasaya 'sahte dolar' sürmek isteyen şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.

Piyasaya 'sahte dolar' sürmek isteyen şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 12:54

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #gaziantep

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