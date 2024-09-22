Piyasaya 'sahte dolar' sürmek isteyen şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmek isteyen zanlı gözaltına alındı.
Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para taşındığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takibe aldığı yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında sahte 50 dolarlık 6 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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