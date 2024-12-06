Piyasaya süreceklerdi... Jandarmadan yılbaşı öncesi operasyon: Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:15

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:17

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan yapılan aramada 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.