Piyasaya süreceklerdi... Jandarmadan yılbaşı öncesi operasyon: Mersin'de 540 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin’in Mut ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan yapılan aramada 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler, adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Mersin
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