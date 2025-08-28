PKK elebaşılarından Helin Ümit, komisyonun ‘ürkek’ hareket ettiğini savundu: AKP PKK’yi ikna edemiyor!

PKK terör örgütünün merkez komite üyesi Helin Ümit; “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nun ürkekçe hareket ettiğini savunarak; “Bu süreci tempolu yürüten Önder Apo’nun hamleleri oldu. AKP ve iktidar cenahı bu konuda hep daha şey kaldı. Komisyondakiler ve komisyona katılanlar biraz ürkekçe konuşuyorlar. Toplum AKP’nin çark edeceğinden ürküyor. Yarın çark eder; sen bu komisyondaydın şöyle dedin, şunun üyesisin der; tekrar içeri alır. Yani bunun bir garantisi mevcut Türkiye’de yok” dedi.

2. Çözüm Süreci, TBMM’de kurulan “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün 6. toplantısını geride bıraktı. AKP ve ortağı MHP, sürecin “Terörsüz Türkiye” açılımıyla sorunsuz ilerlediğini savunuyor. Bu yönde iktidar kanadından kamuoyuna mesajlar verilirken, “Süreci olumsuz etkileyecek açıklamalardan kaçınılması” yönünde de uyarılar yapılıyor. Buna karşın terör örgütü PKK'den ise tersi açıklamalar geliyor.

‘PKK’Lİ’ KİMLİĞİNİ KULLANMADI

Bu kapsamda PKK merkez komite üyesi terörist Helin Ümit; terör örgütüne yakınlığıyla bilinen medya yapılanması Medya Haber TV’ye dün açıklamalarda bulundu. Kırmızı kodla arananalar listesinde bulunan terörist Ümit, bu açıklamalarını “PKK’li” kimliğiyle değil, “Kürdistan Özgürlük Hareketi üyesi” kimliğiyle vermesi de dikkat çekti. Terörist Ümit, söz konusu açıklamalarında ise PKK’nin silahlı mücadelesini “cumhuriyetin kuruluşu”na benzetirken, Meclis’teki komisyonun AKP’ye güvensizlik nedeniyle “ürkek” hareket ettiğini savundu.

PKK’NİN TERÖRİZMİNİ ‘ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’YLA AKLAMAYA ÇALIŞTI

Terörist Ümit, PKK terör örgütünün silahlı mücadelesini, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğindeki “Ulusal Kurtuluş Savaşı”na benzediğini iddia ederek; “Silah çözer miydi çözmez miydi” diye tartışanlara Cumhuriyetin kuruluşuna bakmalarını öneriyorum ben. Cumhuriyetin kuruluş aşamasında eğer Mustafa Kemal, Anadolu ve Mezopotamya’da halklar arasında bir birlik oluşturup silahlı direnişi örgütlemeseydi, acaba bugün Türkiye Cumhuriyeti olur muydu, olmaz mıydı? Demek ki böyle ucuz tartışma yapmamak lazım” ifadelerini kullanması tepki çekti.

‘KOMİSYON DEMOKRATİK ANAYASANIN ÖNÜNÜ AÇMALI’

Meclis’teki komisyonun doğrudan bir anayasa çalışması yürütemeyeceğini belirten terörist Ümit, “Böyle bir misyonu yok. Türkiye’nin yeni yüzyılına daha hazırlıklı, daha sağduyulu, gerçekten toplumun birçok kesiminin çok yönlü tartıştığı, sadece Meclis’te değil toplumda bir tartışmanın açıldığı, bunun alanlarının yaratıldığı bir tartışma iklimiyle bir demokratik anayasanın şekillenmesi en sağlıklı olanı. Komisyonun bunu sağlayabileceğini düşünmüyorum; fakat bunun önünü açabilir” dedi.

‘AKP ÇOK PRAGMATİK BİR SİYASET YÜRÜTÜYOR’

Türk siyasetinin terör örgütünün silah bırakması karşında nasıl şekilleneceğini belirleyemediğini savunan Ümit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun” çağrısını anımsatarak; “Bu halen bir laf düzeyindedir. Önderliğimiz (terör elebaşısı Abdullah Öcalan) elbette ki Meclis’e gelmeli, konuşmalı. AKP çok pragmatik bir siyaset yürütüyor. Bu süreci tempolu yürüten Önder Apo’nun hamleleri oldu. AKP ve iktidar cenahı bu konuda hep daha şey kaldı. Komisyondakiler ve komisyona katılanlar biraz ürkekçe konuşuyorlar. Toplum AKP’nin çark edeceğinden ürküyor. Yarın çark eder; sen bu komisyondaydın şöyle dedin, şunun üyesisin der; tekrar içeri alır. Yani bunun bir garantisi mevcut Türkiye’de yok” dedi.