PKK operasyonunda gözaltına alınan belediye çalışanları adliyeye sevk edildi
Mersin’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda 2019 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen yerel seçimlerden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinde işe giren ve halen aktif olarak çalıştıkları belirlenen F.E., A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., A.K., İ.G. ve S.M. isimli şahısların PKK/KCK terör örgütünü övücü, özendirici, sahiplenici ve yüceltici şekilde propaganda yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 9 şahıs gözaltına alındı.
Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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