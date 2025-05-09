PKK'nin 'kongre' açıklamasına MHP'den ilk tepki

Yayınlanma: 09.05.2025 - 16:38

Güncelleme: 09.05.2025 - 16:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' çağrısı sonrası gelişen süreç sonucunda terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte 'kendini feshetme' çağrısı yapması ve PKK'nin 5-7 Mayıs'ta fesih Konrasini gerçekleştirdiğini bugün deklare etmesi üzerine MHP'den yeni bir açıklama geldi.

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, PKK'nin kongre açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Adan, şu ifadeleri kullandı:

''Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Nifak saçanlar, emperyalizme maşalık yapanlar kaybetmiş; Türk milleti kazanmıştır. Bin yıllık kardeşliğimiz daim olsun. Liderimiz var olsun.''