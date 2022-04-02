Plaj açmak için dere yatağını değiştirdiler

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kıyı kontrolünde, Kumköy Turizm Bölgesi sahil bandında plaj alanı açmak için deniz kıyısında dere yatağının yönünün değiştirildiği belirlendi.

Yapılan incelemede kıyıda yaklaşık 250-300 metre kazı ve kanal çalışması yapıldığı öğrenildi. Ekipler otel işletme sorumlusu S.U. ile otel işletmesi hakkında, “hakkı olmayan yere tecavüz”, “Kıyı Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.