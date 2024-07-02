Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda!

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör geçtiğimiz ay dansçı Aleyna Yalçın’la görüntülenince telaşa kapılmıştı. Sevgili olmadıklarını söyleyen Güngör bu sefer de Survivor Aleyna ile plajda vakit geçirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:25
Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda!
Abone Ol google-news

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı oyuncusu Doğukan Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülenmesi gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Fatih' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, görüntülenince "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demiş daha sonra ise sevgili olmadıklarını açıklamıştı.

GazeteMagazin'in haberine göre; yakışıklı oyuncu bu sefer de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme’de bir beach’te görüntülendi. İkilinin arkadaş mı sevgili mi oldukları bilinmezken "Aleyna da her yerde" yorumları yapıldı.


kızılcık şerbeti haberleri doğukan güngör haberleri survivor haberleri Aleyna Kalaycıoğlu haberleri

İlgili Haberler

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna elendi mi?

Aleyna Kalaycıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna elendi mi?
Doğukan Güngör'den Aleyna Yalçın ile aşk iddialarına yanıt verdi: 'Arkadaşım'

Doğukan Güngör'den Aleyna Yalçın ile aşk iddialarına yanıt verdi: 'Arkadaşım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler