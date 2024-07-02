Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör, Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile plajda!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 14:25

Güncelleme: 02.07.2024 - 14:25

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı oyuncusu Doğukan Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile görüntülenmesi gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Fatih' karakteriyle adından sıkça söz ettiren Doğukan Güngör, görüntülenince "Bunu yayınlamayalım. Başka röportaj yapalım ama bunu yayınlamayalım" demiş daha sonra ise sevgili olmadıklarını açıklamıştı.

GazeteMagazin'in haberine göre; yakışıklı oyuncu bu sefer de Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile Çeşme’de bir beach’te görüntülendi. İkilinin arkadaş mı sevgili mi oldukları bilinmezken "Aleyna da her yerde" yorumları yapıldı.

