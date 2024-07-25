Plajda taciz iddiasında şüpheli erkek serbest

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan H.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:43
Plajda taciz iddiasında şüpheli erkek serbest
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Mugada Sahili'ndeki plajda denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip, tepki gösterdi. H.M. çevredekiler tarafından darbedildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ifadesinde suçlamaları reddetti. Daha sonra Amasra Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından H.M, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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