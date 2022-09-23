“Plajın Sultanları” aranıyor

23 Eylül 2022 Cuma, 07:29

Ege’nin şirin tatil beldelerinden Dikili, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) iş birliğiyle organize edilen FIVB 19 Yaş Altı Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası etabına ev sahipliği yaptı. Dikili'de Southwest Sports (SWS) tarafından düzenlenen şampiyona Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün ilçeye kazandırdığı 1300 seyirci kapasiteli, dünya standartlarına uygun, plaj voleybolu, plaj futbolu ve plaj hentbolu karşılaşmalarının gerçekleşebileceği güzel bir tesiste gerçekleşti.



Dünyanın 19 yaş altındaki en iyi sporcularının mücadele ettiği turnuvada, Bahadır Utku Kesgin-Furkan Ramazan Kaplan ile Sacit Kurt-Ahmet Can Tür ikilisi adlarını bir üst tura yazdırırken, Round 24 karşılaşmalarında Avustralyalı ve Fransız rakiplerine yenilerek turnuvaya veda etti. Kadınlarda ise Ecem Aksoy-Doğa Öcal ve Su Şimdim-Ceylin Sayar bir varlık gösteremedi.

Amacımız burada katılma cesaretini gösteren sporcularımızı yermek değil, bilakis onları ay – yıldızlı mayoyu temsil ettikleri için canı gönülden kutluyoruz.

Ne var ki, onca emek harcanan, masraf yapılan bu güzel organizasyonda Türkiye olarak, erkenden tribüne çıkmak, gerek “Filenin Sultanları”, gerekse “Filenin Efeleri” ile dünya voleybol arenasında söz sahibi olan ve olimpiyatlarda madalyayı kıl payı kaçıran, ayrıca kulüpleri Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ambargo koyan bir ülkeye yakışmadı, yakışmıyor, bundan sonra da yakışmayacak.

Üç yanı denizlerle çevrili cennet vatanımızın plajları, özellikle bolca güneş alan Ege ve Akdeniz’de neredeyse Kasım ayının ortalarına dek pırıl pırıl parlıyor. Ülkemizin eşsiz doğası plaj voleybolu için de son derece elverişli koşullar sağlıyor.

Bu spor dalına meraklı ve yakından takip eden bazı arkadaşlarımız kendi sevdalısı oldukları kulüplerin bu işe el atmaları gerektiğini dile getirdiler. Biz ise bunun bir “federasyon politikası” olarak ele alınıp, plaj voleybolunda da, Türkiye olarak zirveye çıkılmasını arzuluyoruz.

Plaj voleybolunun emektarı Uğur Epirden’i bugünlerde kaybetmiştik. Işıklarda uyusun Uğur’u kaybedeli 5 yıl olmuş. Ama o günden bu yana plaj voleybolu organizasyonlarının tadı tuzu yok. Ne doğru dürüst medyada yer alıyor, ne de katılacak sporcuya bir cazibe sunuyor. Hata yapmamayım diye, konuyu bir de voleybolun duayeni, eski dostum Enver Bağlarbaşı’na danıştım. O da benim kuşkularımı doğruladı ve “Federasyon kendi çalıyor, kendi oynuyor” dedikten sonra ekledi:

“Epirden 24 sene boyunca bu işi özveriyle yaptı ve gecesini gündüzüne katıp, plaj voleybolunu ülke sporuna sevdirdi. Bugün de ölümünün 5. yılı… Allah rahmet eylesin. Ama Uğur’dan sonra yapılan organizasyonlar yasak savmaktan öteye gidemedi…”

Bağlarbaşı; Her şeyden öte, file üzerinde ter dökmüş, bayrak sallayıp, düdük çalmış bir voleybolsever olarak, beni de yaralayan bir gerçeğe dikkat çekti; “Türkiye’de 32 yıldır plaj voleybolu oynanıyor. Bir Avrupa şampiyonumuz, üst düzeyde bir başarımız yok.”

Doğaldır ki, başarı önce emek, sonra özveri, sistem ve uzun vadeli bir çalışma sayesinde geliyor…

Salon voleybolcusunun, kulüp oyuncusunun plaj voleybolu ile birlikte faaliyet göstermesi olanaksız. Plaj voleybolu özel bir ihtisas dalı olmalı. Bunun için de sporcuyu sadece tek bir alana yöneldiğinde, hem maddi hem de manevi olarak tatmin edecek, bir cazibe ortamı yaratmak gerek. İş bilenin kılıç kuşananın… Daha iki gün önce yeni sponsorluk anlaşması yapan voleybolumuzun çatı kuruluşu için, “deniz – kum – güneş ve voleybol” temalı bir organizasyona sponsorlar bulmak pek de zor olmasa gerek.

Bunun için de Ege’nin gerek plajları, gerekse denize girilemeyen yoğun nüfuslu ilçeleri (Örneğin Karşıyaka… Burada geçtiğimiz yıllarda yapılan Balkan Şampiyonası’nın hoşluğu ve gösterilen ilgi hala belleğimizde) pilot seçilerek, burada yüksek kaliteli, sporcularımıza hem bir şeyler sunacak, hem de uluslararası arenada deneyim kazandıracak organizasyonlar yapılabilir. Ne bileyim özel dal antrenörlerinden yararlanılabilir. Yetenekli gençler taranarak, sadece plajda mücadele edecek sporcular keşfedilebilir ve bu özel sporcuların gelişimi için, özel programlar uygulanabilir. Bunun gibi daha birçok şey yapılabilir.

Önümüzde en güzel örnek Filenin Sultanları… Geçmiş dönemlerde adını “desturla andığımız” Avrupa ve dünya voleybol ekollerinin sporcuları şimdi kadınlarımız karşısında “Ne yapalım, edelim de yenilmeyelim” in hesabını yapıyor.

Dikili’deki turnuvada şampiyon olan Ukrayna’nın FIVB Ranking’de (ülke sıralaması) kadınlarda 26.cı, erkeklerde 16.cı sırayı aldığını, Sultanlarımız’ın 6.cı, Efelerimiz’in ise 14.cü olduğunu anımsatalım.

Filede zaferlere alıştırılan voleybolsever ve Türk halkı artık bu alanda boynu bükük kalmak istemiyor. Türk voleybolunda, olimpik kategoriye de dahil olan ve bir hayli ilgi gören bu dalda, bizi zirveye, ileride belki olimpiyat madalyasına taşıyacak, “PLAJIN SULTANLARI” ve “PLAJIN EFELERİ” aranıyor.

Hollanda ve Polonya’nın ev sahipliğinde 23 Eylül Eylül-15 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek Sultanlarımıza başarılar diliyor, onlara güveniyoruz.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 24 takımın yer alacağı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.