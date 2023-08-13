Yayınlanma: 13.08.2023 - 15:41

Güncelleme: 13.08.2023 - 15:41

Yurttaşlar, E Devlet'ten plaka sorgulaması hakkında araştırmalarını sürdüyor. Gizlilik ilkeleri sebebiyle tek başına plaka numarası araç sahibine ulaşılması ve sorgulanması açısından yeterli değildir. Fakat online plaka sorgulama yolu ile plakaların kimlere ait olduğu sorgulanabilir. Peki, plakadan isim sorgulama nasıl yapılır? E Devlet plaka sorgulama ekranı...

E DEVLET İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Plaka sorgulamadan en çok tercih edilen yöntem e - Devlet aracılığı ile sorgulama. e -Devlet ile sorgulama "turkiye.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. E-Devlet uygulamasına giriş yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü menüsünü açarak "Araç Plaka Sorgulama" bölümünü seçtikten sonra sizden istenilen bilgileri girerek plaka sorgulaması yapabilirsiniz.

SMS İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

7 TL ücret ödeme karşılığın tüm mobil operatörlerden araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz. SMS ile araç sorgulamak için; "DETAY" yazıp 5664’e SMS göndererek sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

EGM İLE PLAKA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile araç plaka sorgulama işlemi, "www.egm.gov.tr" internet sitesinden yapılır. İnternet sitesine girdikten sonra "Trafik Cezası Sorgulama ve Otopark Sorgulama" bağlantısına tıkladıktan sonra, gerekli bilgileri girerek araç plakası sorgulama işlemini yapabilirsiniz.