Resmi plakalı araç kural tanımadı: Hem kaldırımda hem de park yasağı olan sokakta

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:01

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 14:03

İstanbul’un Şişli ilçesinde yer 1.Derece Afet yolu olan Büyükdere Caddesi’nde bağlanan 19 Mayıs Caddesi üzerinde park eden aracın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ait tanıtım kartı taşıdığı görüldü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kartı taşıyan 34VF2481 resmi plakalı Mercedes-Benz e220d serisi lüks makam aracı, sadece park yasağı olan caddeyi değil ayrıca kaldırımı da işgal etti.

Şişli 19 Mayıs Caddesi Raddison Hotel Şişli'nin karşısındaki kaldırımına parkeden resmi plakalı aracın,i afet durumunda ana yol olarak tayin edilen yolda olduğu da görülüyor.

İstanbul'da, birçok ilçe ve semtte doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için ayrılmış olan '1. Derece Acil Ulaşım Yolu' araç işgali altında. 24 saat boş olması gereken yollar, araçlarını park eden sürücüler yüzünden adeta otoparka dönüşmüş durumda.