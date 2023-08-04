Sahte İBB belgesi düzenleyip, taksi plakası sattılar!

Yayınlanma: 04.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 04.08.2023 - 13:06

İstanbul'da taksi plakası almak isteyen Kemal G. (54), bir internet sitesinde gördüğü ilandaki telefon numarasını aradı. Satıcı olduğu iddia edilen kişilerle irtibata geçen Kemal G., 200 bin Euro'ya anlaştı.

Edinilen bilgiye göre; 100 bin Euro'yu elden teslim eden Kemal G., taksi plakası işlemleri için gittiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), elindeki noter satış evraklarının sahte olduğunu öğrendi. Suç duyurusunda bulunan Kemal G., şüphelilerle iletişimini kesmedi. Paranın geri kalan kısmı olan 100 bin Euro'yu vermek için 2 şüpheliyle bankada buluşan Kemal G., şüphelileri yakalattı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

200 BİN EURO'YA ANLAŞTI!

Kemal G. internet gördüğü taksi plakası ilanındaki telefon numarasını arayarak satıcı olduğu iddia edilen kişilerle iletişime geçti. Taraflar noterde satış için anlaştı. 8 Haziran'da noterde biraraya gelen taraflar satış yaparak ayrıldı. Noterde şüphelilere elden 100 bin Euro teslim eden Kemal G. elindeki İBB'den düzenlenmiş gibi oluşturulan belgelerle, taksi plakası işlemleri için İBB'ye gitti. Elindeki noter satışı belgelerinin sahte olduğunu öğrenen Kemal G. şüpheli 4 kişi hakkında 15 Haziran'da Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Kemal G., 1 ay sonra ödeme sözü verdiği 100 bin Euro için, şüphelilerle iletişimini devam ettirdi.

PARALARI SAYMA ANI KAMERADA

Kemal G., taksi plakasının kalan ücreti 100 bin Euro'yu 4 Temmuz'da ödeyeceğine dair şüphelilerle sözleşme yaptı.Taraflar bu kez bankada buluştu. Bankaya 4 şüpheliden Mustafa Ç. ile kendini Oğuzhan B. adıyla tanıtan Kaan K. geldi. Kemal G., 100 bin Euro'yu bankaya gelen 2 şüpheliden biri olan Mustafa Ç.'ye teslim etti.

Mustafa Ç, paraları saydığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Şüpheliler Mustafa Ç. ve Kaan K. banka şubesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kemal G.’nin avukatı Birsen Baran Öter, "Biz bu suçun 3,4 kişiyle değil onlarca kişiyle hiyerarşik bir örgüt kapsamında işlendiğini düşünüyoruz. Kamusal mecralarda da bağlantıları olduğu kanaatindeyiz. Bu konuyla alakalı da suç duyurusunda bulundu" dedi.