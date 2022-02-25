Planlı kalkınma mucizesi
Antalya’da bir etkinlikte konuşan gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun ve yazarımız Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Güney Antalya Turizm Gelişme Projesi’ni anlattı.
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi konuşuldu. Söyleşiye eski Turizm ve Tanıtma Bakanı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve gazetemiz imtiyaz sahibi Dr. Alev Coşkun ile dönemin Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç ve eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye’nin turizm hareketinin başlaması ve Antalya’nın da ‘turizmin başkenti’ olmasının “Bu bir planlı kalkınma mucizesi” olduğunu söyleyen Coşkun, şöyle devam etti:
“1974 yılında Turizm Bakanı olan rahmetli Orhan Birgit’in bu projenin hazırlığını başlatması birinci adımdı. 1976 yılında da 8 ciltlik proje tamamlandı. Dünya Bankası’nı bu projenin yapılacağına ikna etmemiz gerekiyordu. Nisan 1978’de Ankara’ya gelen Dünya Bankası Başkanı Robert McNamara Aspendos’u görmek istedi. Kendisine Güney Antalya Turizm Gelişme Projesi’ni anlattık, gezdirdik. Proje kabul edildi, imzalar atıldı. Sahillerdeki yer yer işgal edilen yapıları temizledik ve paralar gelmeye başladı. Antalya’nın turizmde bir numaralı hale gelmesi CHP iktidarının planlı gelişme düşüncesi sayesindedir.”
‘EN BÜYÜK PROJELERDENDİ’
Eski Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç, konferans yöntemiyle katıldığı söyleşide yaptığı konuşmada İsmet İnönü’nün başbakanlığı döneminde turizm hareketinin başladığını anlattı. Kuruç, “CHP’nin o günkü kadrolarının yaratıcı düşünceleriyle bugünlere gelindi. 1980’den sonra bunun meyvelerini toplayanların bir lafı olmaz. Güney Antalya projesi GAP ile birlikte Türkiye’nin büyük projeleriydi. Turizm, net ihracat haline gelmişti” diye konuştu.
Eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç da CHP’nin turizme katkısı sayesinde kıyıların korunduğunu ve halka açıldığını vurguladı.
Söyleşinin yöneticisi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “700 km’ye varan kıyısıyla onlarca kanyon, 400 civarı antik kent, muhteşem deniz-kumsal ile dünyanın da önemli bir turizm markası oldu Antalya. Buranın Türkiye’nin turizm başkenti olmasında büyük katkıları olan CHP’li eski bakanlarımız bir mucizeyi gerçekleştirmişlerdir” dedi. ? ANTALYA
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