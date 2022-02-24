Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılardan barış çağrısı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası yaşananları tedirginlikle izliyor.
Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi.
Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz. Alanya'daki derneğimizde çok Ukraynalı da var. Birlikte dua ediyoruz. Olay çabuk bitsin. İnsanlar ölmesin. Biz barış istiyoruz" diye konuştu.
Alanya'da 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Natalia İletmiş ise sabah olayları büyük üzüntüyle öğrendiğini aktardı. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten İletmiş, "İstiyoruz ki toprağımızı bıraksınlar, bize ellemesinler. Toprağımızı terk etsinler istiyoruz. Çok üzülüyoruz. Ailem Ukrayna'nın batısında yaşıyor. Kardeşimin eşi asker. O bölge de bombalanmaya başlanmış. O yüzden çok üzgünüm" diye konuştu.
İletmiş, Alanya'da Ruslarla bir sıkıntılarının olmadığını da sözlerine ekledi.
Ukraynalı Tamila Sudaieva ise Ukraynalıların birlik içerisinde olmasını temenni ederek, "Savaşsız bir dünya istiyoruz, bir ülke istiyoruz. Ukraynalılar da aralarındaki sıkıntılar yüzünden tartışmasın" ifadelerini kullandı.
"KENDİ TOPRAKLARIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ"
Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova da bütün akraba, yakınları ve arkadaşlarının Ukrayna'da olduğunu ve hayatlarından endişe ettiklerini kaydetti.
Mykhaylova, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim annem, babam ve bütün yakınlarım Ukrayna'da ve orada çok büyük sıkıntı var. Herkes korku içinde, ne olacağını bilmiyoruz. Şu anda oradaki yakınlarımızla görüşüyoruz ama belki birkaç dakika sonra telefonla da görüşemeyiz. Belki biz yakınlarımızdan hiç haber alamayacağız, ne durumda olduklarını bilemeyeceğiz. Sadece şunu biliyoruz biz hiçbir zaman kendi topraklarımızı bırakmayacağız. Biz kendi topraklarımızı her zaman savunacağız, askerimiz, insanlarımız çok güçlü. Biz her zaman savaşa karşıyız. Biz kardeşiz, kardeş kardeşe bunu yapamaz. Çok üzgünüz, herkesin anneleri, çocukları, kardeşleri ve yakınları Ukrayna'da. Bizim kalbimiz Ukrayna'da."
Tatiana Aliçavuş da gözyaşları içinde "bir an önce barışa kavuşulması" çağrısında bulundu.
Ukrayna'daki yakınlarıyla görüştüklerini dile getiren Aliçavuş, sabah saatlerindeki konuşmalarda bomba ve uçak seslerinin duyulduğunu öğrendiklerini söyledi. Diğer dernek üyeleri de bir an önce barış olmasını istediklerini tekrarladı.
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