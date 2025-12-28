Plastik poşete 1 Ocak'tan itibaren yüzde 100 zam kararına yurttaş tepki gösterdi

"Ambalaj Komisyonu-Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı"nda, 50 kuruşa satılan plastik market poşetlerinin fiyatının, yüzde 100 zamlanarak 1 TL olması kararı alındı. Yeni fiyatın, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Ankaralı bir yurttaş, zamdan henüz haberdar olmadığını ve alışverişlerini evden getirdiği torbayla yaptığını belirterek, "Tedbirli geliyoruz" dedi.

Yeni yıl için alışverişe çıktığını belirten bir vatandaş, "Alışverişlerimizde KDV'den çok torba parasını düşünüyoruz. Giderlerin arttığı bir ülkede poşet parası çok da anlam ifade etmiyor benim için. Tek kişilik bir yemek dışarıda 600 lira. Poşet parası arttığı zaman insanların artık bunu çok önemsediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"POŞET KULLANMAYALIM"

Bir başka yurttaş ise poşete yapılan yüzde 100 zamma ilişkin, "Poşet kullanmayalım" çağrısında bulundu.

Başka biri ise "Her şeye zam geldi, poşete de gelmiş. Gelsin bakalım. Alıştık zaten biz zamlara" diye konuştu.

"Marketin reklamını yapacağız; üzerine de para vereceğiz"

Poşetlerde süpermarketlerin logoları olduğunu belirten bir başka başkentli, "Marketin reklamını yapacağız; üzerine de para vereceğiz. Öyle mi? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

"MİLLET ALIŞTI"

Milletin artık gelen zamlara alıştığını söyleyen bir vatandaş, "Her şeye zam geldiği için 25, 50 kuruşa millet alıştı. Hiç fark etmiyor" derken, bir başkası poşetlerin bedava olması gerektiğini savunarak, "Her şey pahalı. Bence poşet 1 lira değil; bedava olması lazım" değerlendirmesini yaptı.