Platform Turizm Taşımacılık firmasının sahibi kim?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 13:19

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin, "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlıklı haberi sonrsasında İBB'den "araç Platform Turizm Taşımacılık Şirketine ait" açıklaması geldi.

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK FİRMASININ SAHİBİ KİM?

Platform Turizm Taşımacılık firması, Yeni Şafak gazetesinin ve TVNET'in sahibi olan Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy ile Mehmet Altunsoy ve Yılmaz Aytaş'a ait.

2002 yılında kurulan Platform Turizm Taşımacılık firması İBB'nin firmadan 2011-2018 yılları arasında 2 milyar 200 milyon liralık araç kiralaması ile gündeme gelmişti. İBB Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 20 Aralık 2018 tarihinde 2019 yılı için 559 sürücü çalıştırmak ve 2 bin 432 araç kiralamak üzere ihaleye çıktı. İhale 138 milyon 757 bin 501 lira karşılığında Platform Turizm Taşımacılık Şirketi'ne verildi. İhalenin tek katılımcısı olan şirket ile 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 arasına kapsayan sözleşme imzalandı.

Platform Turizm, 2018 yılında da İBB'nin 450 sürücü çalıştırılması ve 2 bin 155 araç kiralanması için açılan ihaleyi 101 milyon 993 bin liraya almıştı.



PLATFORM TURİZM ARACINDA UYUŞTURUCU

Adana'da durdurulan bir cenaze nakil aracında 144 kilo 550 gram esrar ele geçirildi. Aracın üzerinde İBB logosunun yer alması nedeniyle iktidara yakın gazeteler haberi "İBB aracında uyuşturucu skandalı" başlığı ile yayımladı. Konuyla ilgili gerçek, İBB'den yapılan açıklama ile ortaya çıktı. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İBB, cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen İstanbullulara ücretsiz taşıma hizmeti sunuyor. Şehirlerarası taşıma için 2018 yılında ihale yapılmıştır. İhaleyi Platform Turizm Taşımacılık Şirketi kazanmıştır. Basına yansıyan haberlerde belirtilen 34 DMM 776 plakalı araç, Platform Turizm Taşımacılık Şirketine aittir. Aracı kullanan B.S VE E.E adlı şoförler de aynı şirketin çalışanıdır. Her iki çalışan da Mart 2017’de işe girmişlerdir"







