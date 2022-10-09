Bruno Latour kimdir? Bruno Latour kaç yaşında, neden hayatını kaybetti?

09 Ekim 2022 Pazar, 16:31

Bruno Latour, 22 Haziran 1947'de Fransa'da dünyaya geldi. 1975’te Tours Üniversitesi’nden felsefe doktorası aldı. Sosyoloji, felsefe ve antropoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Latour, aktör-ağ teorisinin kurucularındandır. 1982'den 2006'ya kadar École des Mines de Paris'te öğretmenlik yaptı. 2006 yılında Paris Siyasi Bilimler Akademisinde profesör oldu. Latour, sosyal bilimler alanında verilen Holberg Ödülü’ne layık görüldü. 2017 yılında emekli oldu.

BRUNO LATOUR KİTAPLARININ BAZILARI

Toplumsalı Yeniden Toplama: Aktör-Ağ Teorisine Bir Giriş

Biz Hiç Modern Olmadık

Rota

Tutkulu Çıkarların Bilimi

Pastör

Tutkulu İlgilerin Bilimi: Gabriel Tarde'ın Ekonomik Antropolojisine Giriş

BRUNO LATOUR NEDEN ÖLDÜ?

Latour, 9 Ekim 2022'de 75 yaşında pankreas kanserin'den öldü.

AKTÖR AĞ TEORİSİ NEDİR?



Aktör Ağ Teorisi nesneleri de sosyal yapının birer parçası olarak kabul eden bir sosyal teori ve araştırma yöntemidir.

