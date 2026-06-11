PM üyeliğinden istifa eden Yüksel Taşkın: “PM’yi işlevsiz bırakan bir anlayışla çalışmamız mümkün değil”

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı.

Parti Meclisi üyeliğinden istifa eden Yüksel Taşkın, gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı. PM’nin işlevsizleştirilerek Kılıçdaroğlu MYK’sının ihraç kararı almasını hatırlatan Taşkın, “Parti Meclisi’ni yok farzeden ve işlevsiz bırakan bir anlayışla çalışmamız mümkün değildir” dedi.

Taşkın şunları söyledi:

“Ankara Bölge Adliye Mahkemesince verilen butlan kararındaki tedbir yalnızca geçici görev üstlenme niteliğindedir. Bu görev sadece zorunlu işlemleri kapsamaktadır. Araçsallaştırılmış yargının kararına dayalı olarak butlan ile atananların kalıcı sonuç yaratan karar alma yetkisi yoktur. Tedbiren getirilenlerin tek görevi 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapmaktır.

2024 yılında kabul edilen tüzüğümüz ayaktadır. Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince Parti Meclisi onayı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu tayin edilemez.

Parti tüzüğümüz uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin disipline sevk yetkisi münhasıran Parti Meclisine aittir. Milletvekillerimize yönelik haksız ve yetkisiz bir şekilde ihraç girişiminde bulunmak Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik parti içi darbenin bir başka adımıdır. Hukuken yok hükmünde olan bu ihraç kararlarına karşı tüm hukuki süreçler işletilecektir. Parti Meclisi’ni yok farzeden ve işlevsiz bırakan bir anlayışla çalışmamız mümkün değildir.

Açıklanan tüm bu nedenlerle parti meclisi üyeliğinden istifa ediyorum.”