Polat çifti üç ayrı suçtan yargılanacak

Karapara akladıkları iddiasıyla sekiz aydır cezaevinde bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 16 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
Polat çifti üç ayrı suçtan yargılanacak
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 16 kişinin, “örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç örgütü kurma ve üye olma” ve “yasadışı bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul ederse Polat çifti ile diğer şüpheliler, önümüzdeki günlerde yargıç karşısına çıkacak.


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