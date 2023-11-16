Polat çiftinin avukatı 'pişman' oldu: Tek tek anlattı!
Etkin pişmanlıktan faydalanarak savcıya ifade veren Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün'ün örgüt içindeki kritik bilgileri aktardığı ortaya çıktı. Gün'ün yaklaşık 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturaları tek tek anlattığı öğrenildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "vergi usul kanunu" ile "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmış ve mahkemeye sevk edilen 14 kişi tutuklanmıştı.
'ETKİN PİŞMANLIK'TAN FAYDALANMIŞTI
Polat ailesi soruşturmasında en kritik isimlerden olan ve ailenin hem muhasebe işlerine bakan, hem de avukatlığını yapan Ahmet Gün, 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Ahmet Gün savcıya ifade verdi.
DÖRTLÜNÜN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ
Ahmet Gün'ün 3 saat süren ifadesinde, savcıya sahte faturalar hakkında bilgi verdiği, Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Sezgin Polat'ın örgüt içindeki yerlerinden bahsettiği öğrenildi.
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