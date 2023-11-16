Son Dakika: Polat çiftinin avukatı 'etkin pişmanlık' için başvurdu!

Son dakika haberi... Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Polatların avukatları, kilit ismi Ahmet Gün, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 17:13
Son Dakika: Polat çiftinin avukatı 'etkin pişmanlık' için başvurdu!
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruşturmaya yönelik yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Söz konusu paylaşım şu şekilde:

"Ahmet Gün bugün Savcıya ifade verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi."


Dilan Polat Engin Polat Ahmet Gün Savcılık

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