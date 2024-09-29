Polatlı'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın öldü, eşi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde komşusu tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Polatlı'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın öldü, eşi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:46

İddiaya göre, Şehitlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Hazal G. ve üst komşusu arasında dün balkondan halı çırpma gerekçesiyle tartışma çıktı. Komşuların araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Ancak H.K, bir gün önce tartıştıkları Hazal G. (40) ve kocası Vedat G'ye (44) apartman çıkışında bıçakla saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Sağlık ekibi, Hazal G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Vedat G. ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan H.K, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.


Etiketler: #Ankara #komşu #ölü ve yaralı

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