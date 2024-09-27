Türkiye ilişkileri iddianamede yer almıştı: Ankara'dan ilk 'New York' açıklaması!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 21:15

Güncelleme: 27.09.2024 - 21:15

New York Belediye Başkanı Adams hakkında şehir yönetimindeki nüfuzundan yararlanmak isteyen kişilerden rüşvet ile yasa dışı olarak kampanya katkısı aldığı ve ücretsiz yurt dışı gezileri kabul ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Adams iddianamede, Demokrat, Türk yetkililer ve iş adamlarından ücretsiz otel konaklamaları; Fransa, Çin, Sri Lanka, Hindistan, Macaristan, Gana ve Türkiye gibi destinasyonlara indirimli uçak biletleri de dahil olmak üzere çeşitli uygunsuz hediyeler almakla suçlandı.

"SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, konuya ilişkin soru üzerine yaptığı açıklamada, "Yurtdışındaki temsilciliklerimiz görevlerini Viyana Sözleşmelerine ve uluslararası diplomatik teamüllere uygun olarak ifa etmektedirler. Herhangi bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz. New York’ta devam eden hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Tabiatıyla, Viyana Sözleşmelerinden kaynaklanan haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.